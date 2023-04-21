Сколько денег в этом году потратят на развитие Алматы

Сессия маслихата. Фото: акимат Алматы

Бюджет Алматы на 2023 год составил 265,4 млрд тенге. Его утвердили депутаты во время внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам акима, уточнение бюджета на сумму 265,4 млрд тенге проводится за счет формирования дополнительных доходов за первый квартал этого года, внутреннего перераспределения бюджетных средств и свободных остатков прошлого года.

"Дополнительные средства, в основном, будут направлены на формирование транспортной инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ, социальное обеспечение, развитие образования и здравоохранения, благоустройство и озеленение города", - сообщил аким.

Замакима города Аскар Амрин отметил, что уточнение бюджета проводится за счет формирования дополнительных доходов бюджета на 74,6 млрд тенге:

использования свободных остатков с предыдущего года 183,1 млрд тенге;

внутреннего перераспределения бюджетных средств между администраторами бюджетных программ в сумме 7,7 млрд тенге.

Напомним, сегодня в Алматы утвердили Генплан города до 2040 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017728-skolko-deneg-v-etom-godu-potratyat-na-razvitie-almaty/