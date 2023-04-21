Генплан Алматы до 2040 года утвердил маслихат города

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Генеральный план Алматы до 2040 года сегодня утвердили во время внеочередной ІI сессии маслихата города VIII созыва, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в Алматы состоялась сессия маслихата, на которой был рассмотрен новый Генплан города до 2040 года.

"Как вы знаете, действующий Генеральный план города был разработан более 20 лет назад и базировался на моноцентричной модели развития, при которой высокая плотность рабочих мест и социально-культурных функций сосредоточена в историческом центре города. С тех пор город вырос в два раза, как по территории, так и по количеству жителей.

Новый Генеральный план предусматривает переход на полицентричную модель развития с созданием 5 новых полицентров с развитой жилищной, социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Это позволит жителям данных полицентров иметь доступ ко всем жизненно необходимым благам в шаговой доступности", - заявил аким города в своем выступлении.

В конце заседания депутатам было предложено проголосовать "за" или "против" нового Генплана, после чего документ был утвержден.

Ранее мы писали, что проект Генплана был вынесен на общественное обсуждение. Согласно нему в Алматы может появиться океанарий, а также канатная дорога прямо в центре города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017712-genplan-almaty-do-2040-goda-utverdil-maslihat-goroda/