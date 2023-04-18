Доллар подорожал на бирже в Казахстане после небольшого падения

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Во вторник, 18 апреля, после дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США вырос почти на 2,5 тенге. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте KASE.

Днем средневзвешенный курс доллара составил 451 тенге, повысившись на 2,35 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 445-446,15 тенге, продажа – 454-454,7 тенге;

покупка – 445-446,15 тенге, продажа – 454-454,7 тенге; в Алматы: покупка – 445,-446,15 тенге, продажа – 454-454,7 тенге;

покупка – 445,-446,15 тенге, продажа – 454-454,7 тенге; в Шымкенте: покупка – 446,15-450 тенге, продажа – 454-454,7 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по информации Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Астане: покупка – 447-451 тенге, продажа – 451,5-455 тенге;

покупка – 447-451 тенге, продажа – 451,5-455 тенге; в Алматы: покупка – 450-451 тенге, продажа – 454-455 тенге;

покупка – 450-451 тенге, продажа – 454-455 тенге; в Шымкенте: покупка – 451-451,7 тенге, продажа – 452,4-454 тенге.

Отметим, накануне доллар немного подешевел в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017250-dollar-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane-posle-nebolshogo-padeniya/