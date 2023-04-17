Курс доллара немного снизился на бирже

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 17 апреля, после дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара США снизился почти на 2 тенге. Такая информация приводится на официальном сайте KASE.

Так, сейчас курс американской валюты составляет 449,86 тенге. С момента последних торгов доллар потерял 1,93 тенге.

Добавим, что, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 446,5-448 тенге, продажа – 452-454,5 тенге;

покупка – 446,5-448 тенге, продажа – 452-454,5 тенге; в Алматы: покупка – 446,6-450 тенге, продажа – 452,5-454 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по информации Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Астане: покупка – 447-450 тенге, продажа – 451-454 тенге;

покупка – 447-450 тенге, продажа – 451-454 тенге; в Алматы: покупка – 448-449 тенге, продажа – 452-453 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2017081-kurs-dollara-nemnogo-snizilsya-na-birzhe/