Земельный участок в центре Косшы стоимостью 65 млн тенге вернули государству

Участок за забором. Иллюстративное фото: pexels.com

Земельный участок в центре Косшы площадью почти 3,3 га и стоимостью 65 млн тенге вернули государству. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Акмолинской области.

Как рассказали в надзорном органе, распоряжением акима Косшынского сельского округа в августе 2016 года одному из ТОО было предоставлено право временного возмездного землепользования на участок площадью 3,2778 га.

После чего предприятие заключило договор с отделом земельных отношений Целиноградского района. Сроки аренды неоднократно продлевались.

Однако с 2016 года товариществом не было совершено ни единого действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. По документам же ТОО якобы намеревалось построить здесь жилой комплекс.

"Данный земельный участок кадастровой стоимостью в 65 млн тенге расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность.

Такой вывод можно сделать только из того, что в 2021 году ТОО продало право аренды другому юридическому лицу за 120 млн тенге", - отметили в прокуратуре.

При этом надзорный орган установил, что участок был предоставлен в нарушение норм ст.48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов (конкурсов, аукционов).

По представлению прокуратуры Департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области внесен иск о признании договоров аренды недействительными.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме с возвратом земли государству. Судебный акт вступил в законную силу 16 февраля 2023 года.

По сведениям акимата Косшы, на данном земельном участке будет запланировано строительство школы.

Отметим, что в соответствии со ст.48 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков или права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности и не предоставленных в землепользование, осуществляется на торгах (аукционах), за исключением случаев, когда земельный участок или право аренды земельного участка предоставляется: для реализации инвестиционных проектов; иностранным государствам и международным организациям; государственным землепользователям; лицам, выигравшим конкурсы (тендеры) по строительству объектов, проводимых государственными органами, и когда такое строительство требует предоставления земельного участка непосредственно указанным лицам, и др.

В качестве продавца земельного участка или права аренды земельного участка выступает местный исполнительный орган.

В качестве организатора торгов (аукционов) выступает собственник или действующая на основании договора с ним специализированная организация.

Собственник земельного участка определяет форму проведения торгов (аукционов), начальную цену предмета торгов (аукционов) и сумму задатка.

Торги (аукционы) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков осуществляются в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества в порядке, определенном центральным уполномоченным органом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016755-zemelnyy-uchastok-v-tsentre-kosshy-stoimostyu-65-mln-tenge-vernuli-gosudarstvu/