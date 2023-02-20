Схему серого импорта российского зерна на миллиард тенге раскрыли в Казахстане

Вагоны. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры выявлена схема серого импорта российского зерна через территорию Казахстана с целью дальнейшего экспорта в третьи страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

"Установлено, что одно из ТОО в период с 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.

Здесь добавили, что при этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге.

Досудебное расследование продолжается.

Справочно: импорт (англ. import, от лат. importo - вносить, ввозить) - ввоз то­ва­ров, ра­бот, ус­луг, ре­зуль­та­тов ин­тел­лек­ту­аль­ной дея­тель­но­сти на та­мо­жен­ную тер­ри­то­рию стра­ны из-за границы без обя­за­тель­ст­ва об об­рат­ном вы­во­зе.

Импорт про­ти­во­по­ло­жен экспорту - вы­во­зу про­дук­ции за ру­беж. Он вклю­ча­ет то­ва­ры и ус­лу­ги, при­об­ре­тае­мые для отечественных ор­га­ни­за­ций, на­хо­дя­щих­ся за гра­ни­цей; ре­им­порт - об­рат­ный ввоз то­ва­ров, не под­верг­ших­ся за гра­ни­цей пе­ре­ра­бот­ке, в свя­зи с от­ка­зом по­ку­па­те­ля. Обратный ввоз то­ва­ров, про­ис­хо­дя­щий в ус­та­нов­лен­ные сро­ки, про­из­во­дит­ся без взи­ма­ния таможенных по­шлин. В объ­ем импорта стра­ны фор­маль­но вхо­дит стои­мость то­ва­ров для ре­экс­пор­та, ко­гда ра­нее импортированные то­ва­ры вы­во­зят­ся за ру­беж без пе­ре­ра­бот­ки внут­ри страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010038-shemu-serogo-importa-rossiyskogo-zerna-na-milliard-tenge-raskryli-v-kazahstane/