Схему серого импорта российского зерна на миллиард тенге раскрыли в Казахстане
Опубликовано:
В Павлодарской области при координации транспортной прокуратуры выявлена схема серого импорта российского зерна через территорию Казахстана с целью дальнейшего экспорта в третьи страны. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.
"Установлено, что одно из ТОО в период с 2021-2022 годы экспортировало в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан российское зерно в объеме 8,3 тыс. тонн на сумму более 1 млрд тенге", - рассказали в ведомстве.
Здесь добавили, что при этом с целью получения льготного экспортного тарифа казахстанская компания использовала фиктивные счета-фактуры отечественных крестьянских хозяйств, якобы подтверждающие казахстанское происхождение, что позволило уклониться от транзитного тарифа и причинить ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" в сумме почти 150 млн тенге.
Досудебное расследование продолжается.
Справочно: импорт (англ. import, от лат. importo - вносить, ввозить) - ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности на таможенную территорию страны из-за границы без обязательства об обратном вывозе.
Импорт противоположен экспорту - вывозу продукции за рубеж. Он включает товары и услуги, приобретаемые для отечественных организаций, находящихся за границей; реимпорт - обратный ввоз товаров, не подвергшихся за границей переработке, в связи с отказом покупателя. Обратный ввоз товаров, происходящий в установленные сроки, производится без взимания таможенных пошлин. В объем импорта страны формально входит стоимость товаров для реэкспорта, когда ранее импортированные товары вывозятся за рубеж без переработки внутри страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010038-shemu-serogo-importa-rossiyskogo-zerna-na-milliard-tenge-raskryli-v-kazahstane/