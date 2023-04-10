Microsoft откроет мультирегиональный хаб в Казахстане

Здание Microsoft. Иллюстративное фото: pexels.com

Достигнута договоренность с корпорацией Microsoft об открытии мультирегионального хаба с расположением на территории Казахстана, сообщается на официальном сайте Минцифры.

Деятельность хаба будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

"Локализация деятельности Microsoft позволит Казахстану стать центром притяжения технологий и передовых решений в региональном масштабе.

Так, будучи центром технологического развития и инноваций Microsoft, хаб сможет стать драйвером развития человеческого капитала и укрепления национальной экономики через стимулирование производства и экспорта продукции несырьевых технологических отраслей", - отметил глава Минцифры Багдат Мусин в ходе встречи с гендиректором Microsoft по Казахстану Сергеем Лещенко.

В свою очередь Сергей Лещенко подчеркнул, что создание регионального хаба Microsoft имеет для Казахстана большое значение.

"В вашей стране имеется вся соответствующая инфраструктура. Мы с удовольствием будем работать здесь и реализовывать совместные проекты". - заявил он.

Встреча Багдата Мусина и Сергея Лещенко. Фото: Минцифры

В министерстве напомнили, что в сентябре минувшего года в рамках визита на 77 сессию Генассамблеи ООН состоялась встреча президента РК Касым-Жомарта Токаева с генеральным директором корпорации Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс.

В рамках встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности, расширение казахстанского офиса до регионального хаба.

Отметим, согласно информации на официальном сайте компании, Microsoft - одна из крупнейших транснациональных компаний по разработке проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Основана в 1975 году. Штаб-квартира расположена в штате Вашингтон в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016168-microsoft-otkroet-multiregionalnyy-hab-v-kazahstane/