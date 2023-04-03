Зачем дизель для фермеров красят в другой цвет, объяснили в Минэнерго

АЗС. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

И.о. министра энергетики Болат Акчулаков на брифинге СЦК объяснил, зачем дизельному топливу, предназначенному для аграриев, придают другой цвет, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующи вопрос на брифинге подняли журналисты.

"Практика покрасить дизтопливо, которое выделяется по льготной цене – это не новая практика: мы ранее ее применяли, наверное, лет 10 назад.

Его смысл простой. Это топливо идет адресно, для определенных видов работ, то есть для сельхозтоваропроизводителей. Оно не должно больше нигде появляться: ни на местных, ни на заграничных заправках.

Чтобы не вывозили, да. Это защита, чтобы не продавали его за наличный расчет, условно говоря", – сообщил в ответ Болат Акчулаков.

Он заявил, что это специальная, безвредная краска.

"Это специальная краска, колер, который не меняет никаких технических, физических и химических свойств топлива, просто красит его. В нем не содержатся вещества, которые вредны для здоровья или моторного качества топлива", – резюмировал и.о. главы Минэнерго.

Ранее Министерство энергетики РК опубликовало проект приказа об установлении предельных розничных цен на бензин АИ-92, АИ-93 и дизель в Казахстане.

Добавим, что, согласно информации на ИПС "Әділет", обозначение автомобильного бензина включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис.

Первая группа: буквы АИ, обозначающие автомобильный бензин.

Вторая группа: цифровое обозначение октанового числа автомобильного бензина (80, 92, 93, 95, 96, 98 и др.), определенного исследовательским методом.

Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс автомобильного бензина.

Обозначение дизельного топлива включает следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис.

Первая группа: буквы ДТ, обозначающие дизельное топливо.

Вторая группа: буквы Л (летнее), З (зимнее), А (арктическое), Е (межсезонное), обозначающие климатические условия применения.

Третья группа: символы К2, К3, К4, К5, обозначающие экологический класс дизельного топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015273-zachem-dizel-dlya-fermerov-krasyat-v-drugoy-tsvet-obyasnili-v-minenergo/