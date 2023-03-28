Токаев подписал поправки в республиканский бюджет на 2023-2025 годы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил внесение изменений в республиканский бюджет на 2023-2025 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", – говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отметим, что данный законопроект рассматривался сенатом парламента 16 марта. И.о. министра нацэкономики Бауыржан Омарбеков заявил тогда о планах привлечь из Нацфонда еще 800 млрд тенге.

По его словам, дополнительный трансферт из Нацфонда будет привлечен для финансирования социально значимых проектов национального масштаба и стратегически важных инфраструктурных проектов.

Кроме того, как сообщается на официальном сайте сената, спикер палаты Маулен Ашимбаев объяснил, что в закон об уточнении республиканского бюджета на 2023 год был внесен ряд поправок для реализации задач, поставленных президентом.

"В их числе развитие регионов, аграрного сектора, энергетики, решение социальных вопросов. На развитие инфраструктуры регионов к ранее выделенным средствам дополнительно направляются 240 млрд тенге. Это, прежде всего, вопросы развития сельских территорий, обеспечение населенных пунктов водой, развитие городских окраин.

Аварии этой зимой выявили высокий уровень износа объектов теплоэнергетики. В соответствии с поручением главы государства на строительство и реконструкцию теплоэнергетической системы страны дополнительно выделяются 144 млрд тенге.

На поддержку аграрного сектора направляются еще 233 млрд тенге. Эти средства будут использованы для льготного кредитования инвестиционных проектов в АПК", – отметил он.

Вместе с тем, в уточненном бюджете около 300 млрд тенге выделяются дополнительно для модернизации сельского здравоохранения, обеспечения граждан лекарствами, строительства в регионах объектов культуры и спорта, повышения социальных пособий, в том числе для лиц с инвалидностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2014401-tokaev-podpisal-popravki-v-respublikanskiy-byudzhet/