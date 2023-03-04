Рейтинговое агентство S&P дало новый прогноз по экономике Казахстана

Деньги в блокноте. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз улучшен с "негативного" на "стабильный", об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Отмечается, что ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы экономики страны. При этом наличие ликвидных внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость страны.

В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны остаются устойчивыми и будут достаточными для смягчения возможного влияния из-за снижения экспорта нефти, связанного с временными перебоями в работе Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

"Также аналитики отмечают проводимую правительством эффективную макроэкономическую политику, которая нацелена на диверсификацию экономики через инвестиционные программы, улучшение инвестклимата, сокращение государственного участия, развитие конкуренции, совершенствование налоговой политики, реформирование сферы госзакупок, а также сокращение административных барьеров для бизнеса.

По мнению аналитиков агентства, устойчивый рост в ненефтяном секторе будет также поддерживаться принимаемыми мерами по привлечению иностранных инвестиций", отметили в правительстве.

В целом, S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4,1% в 2023 году и в среднем около 4% в 2023-2026 годах.

"Правительство РК продолжит активную работу по сохранению суверенного рейтинга на уровне инвестиционной надежности", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре прошлого года международное агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Казахстана, изменив его со "Стабильного" на "Негативный". Ухудшение прогноза эксперты тогда объясняли "более высокими внешними и финансовыми рисками".

В то же время долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валюте были подтверждены на уровне ВВВ-/А-3.

Отмечалось, что "негативный" прогноз на тот момент отражал риски, связанные с экспортом казахстанской нефти по трубопроводу КТК, а также рост расходов на обслуживание долга.

Что такое Standard & Poor’s

Standard & Poor’s (S&P) — это международное рейтинговое агентство, которое занимается анализом мирового, национальных и корпоративных финансовых рынков. Агентство является частью американской корпорации S&P Global. Продукты и услуги S&P Global помогают многим ведущим международным компаниям ориентироваться в экономической ситуации и планировать будущее.

Как сообщается на сайте агентства, основной деятельностью Standard & Poor’s является присвоение кредитных рейтингов компаниям, государствам или отдельным муниципальным образованиям.

Кредитные рейтинги — это мнения об уровне кредитного риска.

"Рейтинги S&P Global Ratings выражают мнение агентства относительно способности и готовности эмитента — например, компании или регионального органа власти — своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Кроме того, кредитные рейтинги позволяют определить кредитное качество того или иного долгового обязательства, например корпоративных или муниципальных облигаций, а также относительную вероятность дефолта по таким обязательствам", — говорится на сайте агентства.

Standard & Poor’s имеет собственную рейтинговую шкалу с градацией оценок от AAA до D. Чем выше рейтинговая оценка, тем надежнее является эмитент в отношении своих кредитных обязательств.

Рейтинговая шкала. Источник: spglobal.com

P.S. Долгосрочные рейтинги в интервале от "АА" до "ССС" и краткосрочные "А-1" могут быть дополнены знаками плюс (+) или минус (-), обозначающими промежуточную оценку.

Помимо буквенного обозначения, рейтинги S&P сопровождаются так называемыми прогнозами, которые показывают возможное направление движения рейтинга с точки зрения агентства в ближайшие два-три года. Стандартом считаются четыре комментария:

"позитивный" – рейтинг может повыситься;

"негативный" – рейтинг может понизиться;

"стабильный" – изменение маловероятно;

"развивающийся" – возможно как повышение, так и понижение рейтинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011731-reytingovoe-agentstvo-sp-dalo-novyy-prognoz-po-ekonomike-kazahstana/