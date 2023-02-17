"Чуда не будет": Досаев высказался о сдерживании цен на продукты в Алматы

Чек и продукты. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Наурызбайского района рассказал о проводимой работе по сдерживанию роста цен на продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким назвал вопрос цен "главным вызовом для акимата города". По его словам, работа по сдерживанию роста цен началась в прошлом году и в этом году можно будет увидеть эффект.

"Мы заключили специальные договоры на межсезонье. Алматы выделил самый большой объем денег - 15 млрд тенге - на стабилизацию цен. Мы весной, в середине марта, получим первые поставки, цены по самым быстро растущим позициям вернем на место.

Наконец-то, кроме "Алтын Орды", в городе появились поставщики. Сегодня у нас 75% овощей, фруктов и мяса поставляется через "Алтын Орду", над этим работа продолжается. Но, понятно, сразу чуда не будет, работы начались только в начале сентября.

Также мы заключили договор по сахару на 2,6 млрд тенге, надеюсь, скачков по сахару не будет. По хлебу цена держится, потому что мы ее субсидируем, из местного бюджета средства выделили", - отчитался аким.

Также он отметил рост цен на непродовольственные товары из-за геополитической ситуации. Однако у компаний сейчас появляются новые поставщики.

"Конечно, какие-то отклики получаем негативные от ситуации в целом, но город держит эти вопросы на особом контроле", - заключил Досаев.

Напомним, мы сообщали, что продукты питания подорожали более чем на 30% в одном из регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009812-chuda-ne-budet-dosaev-vyskazalsya-o-sderzhivanii-tsen-na-produkty-v-almaty/