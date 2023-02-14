Доллар опять подешевел на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов во вторник, 14 февраля, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вновь снизился. Такие данные опубликованы на официальном сайте KASE.

По результатам дневной сессии средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составил 451,17 тенге, снизившись на 1,16 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 446,5-450 тенге, продажа – 451-454 тенге;

в Астане: покупка – 446,5-448 тенге, продажа – 451-453 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 449,5 - 450 тенге, продажа – 453,5 - 454,5 тенге;

в Астане: покупка – 449-451,1 тенге, продажа – 452,7 -456 тенге.

Напомним, на прошлой неделе американская валюта опустилась почти до 450 тенге - доллар дешевел в течение нескольких дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009366-dollar-opyat-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/