Доллар в Казахстане вновь подешевел

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов в пятницу, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США достиг отметки 450,79 тенге. Такие данные опубликованы на официальном сайте KASE.

Сегодня, 10 февраля, по результатам дневной сессии средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составил 450,79 тенге, снизившись на 1,52 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 447,85-450 тенге, продажа – 453-456,2 тенге;

в Астане: покупка – 447,85-450 тенге, продажа – 453-456,2 тенге.

А в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 450 - 452 тенге, продажа – 455 - 456 тенге;

в Астане: покупка – 449,8-452,8 тенге, продажа – 452,8 -456 тенге.

Напомним, что позавчера доллар опустился почти до 455 тенге на бирже. А в результате вчерашних торгов американская валюта подешевела еще на более чем 3 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2008929-dollar-v-kazahstane-vnov-podeshevel/