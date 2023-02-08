Доллар опустился почти до 455 тенге на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США опустился почти до 455 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Сегодня, 8 февраля, по результатам дневной сессии средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составил 455,65 тенге, снизившись на 1,28 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 451,5-456 тенге, продажа – 456,5-459,5 тенге;

: покупка – 451,5-456 тенге, продажа – 456,5-459,5 тенге; в Астане: покупка – 451,5-453,5 тенге, продажа – 456,5-459,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 454 - 455 тенге, продажа – 458,5 - 459 тенге;

: покупка – 454 - 455 тенге, продажа – 458,5 - 459 тенге; в Астане: покупка – 454-456,4 тенге, продажа – 458-461 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2008585-dollar-opustilsya-pochti-do-455-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/