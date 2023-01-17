"Ресурсов на всех не хватит": МНЭ о развитии бесперспективных сел в Казахстане

Село. Иллюстративное фото: Suphanat Wongsanuphat / Getty Images

Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах кабмина рассказал, почему 2,8 тыс. сел не вошли в проект "Ауыл - Ел бесігі", нацеленный на улучшение условий жизни в селах, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они указали, что в Казахстане насчитывается 6,3 тыс. сел, но в проект "Ауыл - Ел бесігі" вошли только 3,5 тыс. В связи с этим они поинтересовались, что будет с остальными селами.

"Да, действительно, есть села, в которых проживает 50 человек и менее, которые находятся в отдаленных местах. И вы понимаете, что проводить дорогостоящую дорогу или строить дорогую, пусть даже малокомплектную, школу, нецелесообразно. Поэтому, так как ресурсов все равно на всех не хватит, нужно использовать их рационально", – сказал Алибек Куантыров.

По его словам, в каких-то аулах люди переселяются, где-то школы строятся на несколько аулов, так как организовать подвоз автобусом школьников проще, да и хорошие больницы могут строиться в более крупных селах.

"Некоторые села могут естественным образом терять потенциал. И, соответственно, мы сконцентрировались на 3,5 тыс. опорных и спутниковых сел, где проживает 90% сельского населения - это 7 млн человек из 7,8 млн", – резюмировал глава МНЭ.

Ранее премьер Алихан Смаилов на заседании правительства перечислил регионы, которые не реализовали запланированное количество проектов по данному проекту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005643-resursov-na-vseh-ne-hvatit-mne-o-razvitii-besperspektivnyh-sel-v-kazahstane/