Закуп кресла за 38 млн тенге объяснили во Дворце культуры Семея

Кресла. Иллюстративное фото: pexels.com

Закуп кресла за 38 млн тенге и приобретение услуги по проектированию за 1 млрд тенге вместо 10 млн объяснили во Дворце культуры Семея. По словам директора учреждения Рашида Асылова, произошла ошибка, передает Arnapress.kz.

Директор Дворца культуры Семея Рашид Асылов пояснил, что в технической спецификации на портале госзакупок были допущены ошибки. В первом случае не указано реальное количество кресел.

"У нас идет техническая ошибка. Мы потом в своем ответе прописали общее количество кресел - 600. Нужны кресла в большой и малый залы. Это предварительный план на год.

В течение пяти лет шел запрос, кресла в ужасном состоянии, люди проваливаются. Сумма была прописана по ценовому предложению компании - 39 миллионов за 600 кресел. Техническая ошибка произошла в том, что не прописали количество. Общая сумма 39 миллионов 107 тысяч тенге. Одно кресло - 65 тысяч 178 тенге", - прокомментировал Рашид Асылов.

Что касается второго лота, то, по словам директора Дворца культуры, в нем были пропущены слова "капитальный ремонт", и в целом он должен был называться "капитальный ремонт и реконструкция здания".

"Там идет не проектирование, а капитальный ремонт и полная реконструкция здания. Должны были заложить в плане на 2023 год. По предварительным подсчетам была указана эта сумма. Это просто предварительный годовой план госзакупок, сумма не окончательная", - отметил руководитель учреждения.

Он добавил, что ошибки при заполнении техспецификации допустил их сотрудник - специалист по госзакупкам. В отношении него намерены принять дисциплинарные меры.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили, что руководство Дворца культуры намеревалось купить кресло стоимостью 38 млн тенге. При этом его рыночная цена составляет 150 тыс. тенге, то есть в 250 раз дешевле.

Также это же учреждение объявило конкурс на приобретение услуги по проектированию реконструкции здания. На данные цели заложили 1 млрд тенге. Однако фактическая стоимость услуги не превышает 10 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2005335-zakup-kresla-za-38-mln-tenge-obyasnili-vo-dvortse-kultury-semeya/