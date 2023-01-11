Снижения инфляции в Казахстане можно ждать в марте, считают в правительстве

Овощи. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на коллегии Минторговли рассказал, когда можно ожидать снижения инфляции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов напомнил, что в прошлом году несколько раз повышалась базовая ставка. Эту меру он назвал правильной.

"Но как только сейчас будут факторы для того, чтобы ждать снижения темпов инфляции, а мы думаем, что уже в марте будет снижение инфляции, потому что в прошлом году в марте мы видели повышение базы. Вот с этого момента уже нужно будет снижать базовую ставку, чтобы сделать доступными кредиты для бизнеса", – отметил он.

По информации с официального сайта Нацбанка РК, инфляция – это повышение общего уровня цен на товары и услуги.

На инфляцию оказывает влияние множество внутренних и внешних факторов, в том числе уровень деловой активности, разрыв выпуска (разница между фактическим ВВП и его потенциальным уровнем), производительность труда, денежные доходы населения, уровень занятости, степень конкуренции на рынках, обеспеченность товарами и услугами, инфляционные ожидания населения, цены на мировых товарных рынках и другие факторы.

При этом, как сообщили представители Бюро нацстатистики, инфляция в Казахстане на декабрь 2022 в годовом исчислении составила 20,3%.

Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%.

При этом, по прогнозам Минфина, в 2023 году инфляция в Казахстане может снизиться до уровня 7,5-9,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004997-snizheniya-inflyatsii-v-kazahstane-mozhno-zhdat-v-marte-schitayut-v-pravitelstve/