Продадут ли Усть-Каменогорскую и Шульбинскую ГЭС, раскрыли в Минэнерго

Иллюстративное фото: pexels.com

Усть-Каменогорская и Шульбинская ГЭС не подлежат приватизации, так как являются стратегическими объектами, продаваться они не будут, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

В Минэнерго прокомментировали вопрос о возможной продаже двух казахстанских гидроэлектростанций.

"Гидротехнические сооружения Усть-Каменогорской и Шульбинской ГЭС являются стратегическими объектами, находящимися в государственной собственности.

В соответствии с поручением главы государства данные объекты приватизации не подлежат, в связи с чем вопрос их продажа не рассматривается", – сообщили в ведомстве.

Тем не менее, как отметили в МЭ, существует возможность передачи указанных ГЭС в доверительное управление, в том числе частным компаниям, при наличии встречных инвестиционных обязательств.

"Деятельность гидроэлектростанций регулируется вне зависимости от формы собственности, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и водного законодательства, со строгим соблюдением режимов работы единой электроэнергетической системы Казахстана, с учетом водно-хозяйственных балансов", – подчеркнули в пресс-службе Минэнерго.

Сообщается, что сейчас ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" и ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" находятся в ведении Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК с 4 июня 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961617-minenergo-vopros-o-prodazhe-krupneyshih-ges-kazahstana-ne-rassmatrivaetsya/