Одна из микрофинансовых организаций Казахстана будет реорганизована в банк

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АО "МФО ОнлайнКазФинанс" решило провести добровольную реорганизацию общества и преобразовать его в банк. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

О вероятной реорганизации АО "МФО ОнлайнКазФинанс" стало известно сегодня, 4 января.

"АО "МФО ОнлайнКазФинанс" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о решении его единственного акционера от 15 декабря 2022 года "произвести добровольную реорганизацию Общества в форме конвертации из микрофинансовой организации в банк", – говорится в сообщении.

Отметим, что данная организация известна под брендом Solva. По данным с официального сайта организации, ее деятельность началась в 2016 году.

Добавим, что 22 ноября 2022 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию микрофинансовой организации в форме конвертации в банк. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В агентстве отметили, что ранее организации могли получить лицензию на проведение банковских и иных операций только в общем порядке.

"В частности, необходимо было прекратить свою деятельность в качестве микрофинансовой организации, возвратить соответствующую лицензию уполномоченному органу, исполнить все свои обязательства перед кредиторами, пройти процедуру регистрации нового юридического лица, получить разрешение на открытие банка, после чего подать заявление на получение лицензии на проведение банковских и иных операций", – подчеркнули специалисты.

Указанные процедуры могли негативно отразиться на устойчивости микрофинансовых организаций и их клиентах в связи с вынужденным приостановлением микрофинансовой деятельности.

Принятие постановления позволило заинтересованным микрофинансовым организациям инициировать процедуры конвертации в банк и предоставило им возможность обслуживать клиентов до момента получения лицензии на осуществление банковских и иных операций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004144-odna-iz-mikrofinansovyh-organizatsiy-kazahstana-budet-reorganizovana-v-bank/