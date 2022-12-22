"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге

Флаг. Иллюстративное фото: facebook.com/AMTemirtau

В Карагандинской области АО "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на сумму 1,3 млрд тенге. Об этом сообщается в Telegram-канале "О деятельности Комитета государственных доходов МФ РК".

В ведомстве рассказали, что занижение суммы авансовых платежей выявлено ДГД по Карагандинской области у АО "АрселорМиттал Темиртау" в рамках проводимого налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков.

"При проведении камерального мониторинга за 2017 год установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу над фактически исчисленным налогом.

В этой связи составлен административный материал по пункту 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере 1,3 млрд тенге. Материалы были переданы​ в административный суд", - сообщили в КГД.

Здесь добавили, что 21 декабря Карагандинским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба АО "АрселорМиттал Темиртау", однако штраф оставлен в силе.

Напомним, ранее глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Каирбек Ускенбаев заявил, что ставится вопрос о том, будет ли "АрселорМиттал Темиртау" работать в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2002595-arselormittal-temirtau-oshtrafovali-na-13-mlrd-tenge/