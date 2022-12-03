Офис Fitch Ratings в Нью-Йорке. Фото: wolterfoto / ullstein bild / Getty Images

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "ВВВ", прогноз при этом - "Стабильный", передает официальный сайт Министерства национальной экономики страны.

"Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, которые, как отмечают аналитики агентства, доказали свою устойчивость к внешним шокам. Также отмечается, что существенные фискальные буферы позволяют сохранять статус чистого внешнего кредитора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нашей стране присвоили высокую суверенную позицию по чистым иностранным активам, показатели которых составили 37% от ВВП (внутренний валовой продукт – стоимость всех произведенных товаров и услуг исключительно для потребления) на конец 2021 года.

У казахстанского банковского сектора, как подчеркивается в отчете Fitch, стабильная и достаточная капитализация с коэффициентом неработающих кредитов в 4,6% по состоянию на 3 квартал 2022 года.

Кроме того, по мнению аналитиков, высокие процентные ставки по вкладам в национальной валюте и ряд других мер позволили предотвратить вывод денежных средств из депозитов.

С недавних пор одним из ключевых факторов рейтинга являются показатели ESG.

В отчете также говорится, что по индикатору "права кредиторов" недопущение реструктуризации государственного долга в течение уже более 20 лет оказывает положительное влияние на кредитный профиль РК.

Fitch Ratings — международное рейтинговое агентство, предоставляющее аналитические данные. Было основано в Нью-Йорке в 1913 году, говорится на ее официальном сайте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2000006-agentstvo-fitch-podtverdilo-suverennyy-kreditnyy-reyting-kazahstana/