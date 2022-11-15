"Это сезонный фактор": Куантыров о росте цен на продукты накануне Нового года

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Глава МНЭ Алибек Куантыров в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, следует ли ожидать роста цен на продукты накануне Нового года, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров заявил, что нужно учитывать сезонный фактор.

"Это сезонный фактор. Мы не можем не учитывать его. Если летом где-то стабилизировалась инфляция за счет продуктов питания, которые также являются сезонными, особенно это касается овощей, фруктов, то сейчас, учитывая предновогодний фактор, определенное давление, наверное, будет, особенно в декабре", – заявил он.

При этом он призвал казахстанцев не создавать инфляционное ожидание.

"Одно на другое накладывается и многие факторы не имеют экономического характера - это называется поведенческая экономика, когда люди за счет своих ожиданий дополнительно влияют на инфляцию", – пояснил глава МНЭ.

Напомним, что по итогам октября инфляция в стране достигла 18,8%. За год продукты в среднем подорожали на 23,1%, непродовольственные товары – на 17,9%, а платные услуги – на 13,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997214-eto-sezonnyy-faktor-kuantyrov-o-roste-tsen-na-produkty-nakanune-novogo-goda/