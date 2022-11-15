План по налогам перевыполнили в Казахстане

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр финансов на заседании правительства заявил о перевыполнении в Казахстане плана по доходам – половина из этой суммы пришлась на налоги, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации министра финансов Ерулана Жамаубаева, в госбюджет Казахстана поступило доходов на сумму 12 трлн 427 млрд тенге – план исполнен на 104,1%.

В республиканский бюджет доходов без учета трансфертов поступило порядка 8,4 трлн тенге – план исполнен на 102,2%.

"План по доходам перевыполнен на 179 млрд тенге, из них налоги – на 89 млрд тенге, неналоговые поступления – на 90 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится на НДС", - сообщил министр.

По словам Жамаубаева, основными факторами перевыполнения являются:

увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 26%;

снижение сумм возврата НДС на 19%;

увеличение объема импорта из третьих стран на 29%.

Он добавил, что доходы местных бюджетов исполнены на 108,5% и составили 4 трлн тенге – план перевыполнен на 316 млрд тенге, из них по налогам – на 274 млрд тенге.

Планы по доходам перевыполнены во всех регионах, за исключением Мангистауской области, отметил глава Минфина.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, какие именно налоговые поступления формируют бюджет страны и какие суммы поступили в казну в этом году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997198-plan-po-nalogam-perevypolnili-v-kazahstane/