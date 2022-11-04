Шесть комплектов авточехлов почти за 3 млн тенге хотел купить акимат Караганды

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Аппарат акима Караганды на сайте goszakup.kz объявил лот о пошиве шести комплектов чехлов на служебные машины за сумму почти в 3 млн тенге. На него отреагировали прокуроры района Казыбек би, передает корреспондент NUR.KZ.

Акимат Караганды объявил лот по принципу запроса ценовых предложений. Исполнитель должен был за 2 966 517 тенге сшить шесть комплектов авточехлов для автомобилей Kia Sorento, Toyota Land Cruiser 200, Skoda Superb и Kia Cerato.

Информация о дорогой закупке вызвала резонанс в социальных сетях. Пользователи посчитали, что цена завышена и потребовали провести проверку.

На ситуацию отреагировали в прокуратуре района Казыбек би Караганды. Сотрудники провели анализ и внесли протест. В итоге закуп был отменен.

"При проведении мониторинга установлено, что стоимость работ по указанному лоту завышена. Аппарат акима Караганды указал стоимость комплектов авточехлов на шесть автомобилей в размере 2,9 млн тенге.

Получается, что стоимость одного комплекта превысила 494 тысяч тенге. Тогда как в сентябре этого года отдел внутренней политики Акмолинской области объявил аналогичный лот, где стоимость работ за один комплект составила всего 95 тысяч тенге.

В связи с этим и, основываясь на необходимости рационального использования бюджетных средств, данный закуп должен быть отменен", - говорится в протесте прокуратуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995716-shest-komplektov-avtochehlov-pochti-za-3-mln-tenge-hotel-kupit-akimat-karagandy/