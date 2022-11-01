Тенге вновь укрепился по отношению к доллару

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 1 ноября, вечером доллар резко подешевел на Казахстанской фондовой бирже - почти на 2,5 тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара установился на отметке 465,80 тенге, снизившись на 2,43 тенге за сутки.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,3-468 тенге, продажа – 464,5-472 тенге;

в Астане: покупка – 459,3-462 тенге, продажа – 464-470 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 464-468 тенге, продажа – 471-472 тенге;

в Астане: покупка – 463-468 тенге, продажа – 468,4-472 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995245-tenge-vnov-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-dollaru/