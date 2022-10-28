Доллар вновь вырос в цене на KASE после серьезного падения

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После серьезного падения на вчерашних торгах американская валюта вновь подорожала. По итогам дневных торгов на KASE "американец" стал стоить на 1,98 тенге дороже, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Накануне, 27 октября, доллар резко подешевел на 5,85 тенге и стал стоить в Казахстане 465,02 тенге.

Однако уже сегодня, 28 октября, судя по информации KASE, "американец" начал вновь расти в цене. По итогам дневных торгов доллар вырос на 1,98 тенге - до 467 тенге за единицу.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня долларами торгуют по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465,2-467 тенге, продажа – 471,5-474,5 тенге;

в Астане: покупка – 466,5-467,5 тенге, продажа – 471,5-474,5 тенге.

При этом в обменниках страны, согласно информации портала Kurs.kz, актуальны следующие цены на валюту:

в Алматы: покупка – 465-471 тенге, продажа – 475-476 тенге;

в Астане: покупка – 465-470,5 тенге, продажа – 471,5-475,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1994774-dollar-vnov-vyros-v-tsene-na-kase-posle-sereznogo-padeniya/