Курс доллара упал больше чем на 5 тенге на казахстанской бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 27 октября, днем доллар резко подешевел на Казахстанской фондовой бирже - почти на 5,5 тенге, сообщается на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара установился на отметке 465,36 тенге, снизившись на 5,51 тенге с момента последней торговой сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 459,5-465,5 тенге, продажа – 465,5-470,5 тенге;

в Астане: покупка – 459,5-461,5 тенге, продажа – 465,5-469 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным сайта Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 460-463,5 тенге, продажа – 469-472 тенге;

в Астане: покупка – 459-466 тенге, продажа – 468-470 тенге.

UPD: по итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара установился на отметке 465,02 тенге, снизившись на 5,85 тенге за сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1994590-kurs-dollara-upal-bolshe-chem-na-5-tenge-na-kazahstanskoy-birzhe/