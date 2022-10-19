Более чем на 2,5 тенге подешевел доллар на бирже

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вновь снизился по отношению к тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

Сегодня, 19 октября, стоимость американской валюты снизилась и остановилась на отметке в 470,11 тенге. Таким образом, с момента предыдущих торгов доллар США подешевел на 2,64 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 466,4-472 тенге, продажа – 472-476,5 тенге;

покупка – 466,4-472 тенге, продажа – 472-476,5 тенге; в Астане: покупка – 466,4-468 тенге, продажа – 472-474,5 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 469-472 тенге, продажа – 476 тенге;

покупка – 469-472 тенге, продажа – 476 тенге; в Астане: покупка – 469-472 тенге, продажа – 474-476 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993440-bolee-chem-na-25-tenge-podeshevel-dollar-na-birzhe/