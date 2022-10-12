Минэнерго: Треть майнинговых компаний ушла из Казахстана после ужесточения к ним требований

Майнинг. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов рассказал, сколько майниговых компаний прекратили свою деятельность после ужесточения к ним требований, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Нурмаганбетов сообщил, что на сегодня в стране определен порядок для компаний, которые занимаются майнинговой деятельностью.

Они, по его словам, информируют МЦРИАП и предоставляют данные о своей компании, об учредителях, о своей производственной площадке – майнинговой ферме, где это работает. Также они показывают оборудование и предоставляют данные о том, когда и где оно было закуплено, откуда привезено, были ли оплачены пошлины и налоги при ввозе этого оборудования.

Спикер отметил, что теперь майнерам можно будет работать в Казахстане только при соблюдении этих условий.

"По последней информации, которой я лично владею, порядка 50 компаний уведомили Министерство цифрового развития о том, что они являются компаниями, осуществляющими легально майнинговую деятельность. В МЦРИАП есть полная информация о том, что это за компании, и сколько мощностей они планируют производить.

Из 150 компаний, которые осуществляли эту деятельность, треть компаний, по нашей информации, остановила деятельность. Простыми словами, майнинг ушел или уехал в другую страну и так далее", – отметил спикер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992334-minenergo-tret-mayningovyh-kompaniy-ushla-iz-kazahstana-posle-uzhestocheniya-k-nim-trebovaniy/