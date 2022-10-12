Почему криптобиржи Казахстана не могут работать в общем правовом поле, рассказала депутат

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты, обсуждая проект закона "О цифровых активах в РК", рассказала, почему казахстанские криптобиржи будут работать на площадке МФЦА, передает корреспондент NUR.KZ.

Екатерина Смышляева отметила, что вывод в общее правовое поле криптобирж сегодня означал бы разрешение на оборот криптовалюты и признание криптовалюты практически платежным средством.

"На сегодняшний день позиция правительства и разработчиков заключается в том, что криптовалюту пока в нашу общую финансовую систему запустить не можем. Это несет очень много рисков, и фактически мы рискуем потерять суверенитет национальной валюты.

Это не только наш опыт, это международные подходы. Криптовалюта является необеспеченным активом и в общем правовом поле может обрушить финансовую систему", – заявила она.

В связи с этим, добавила депутат, этапы оборота и обмена криптовалюты вывели в отдельное поле МФЦА (Международный финансовый центр "Астана").

"У нас это единственный институт, где практически работает регуляторная "песочница", которая может себе позволить в отдельном праве сопровождать такие инновационные процессы. Криптобиржи в МФЦА с 2019 года в пилотном проекте работают. На сегодняшний день, в принципе, ряд результатов уже есть. Есть жесткие правила по безопасности, по требованиям для криптобирж", – заверила Смышляева.

Напомним, ранее в кулуарах мажилиса вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов высказался о рисках санкций в отношении Казахстана в том случае, если майнеры будут покупать электроэнергию в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992316-pochemu-kriptobirzhi-kazahstana-ne-mogut-rabotat-v-obschem-pravovom-pole-rasskazala-deputat/