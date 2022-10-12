"Рисков для государства нет": Минэнерго о покупке майнерами электроэнергии в России

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах мажилиса высказался о рисках санкций в отношении Казахстана в случае, если майнеры будут покупать электроэнергию в России, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Нурмаганбетов отметил, что майнинг в Казахстане как деятельность разрешен.

В этой связи журналисты поинтересовались, не попадет ли Казахстан под санкции, если они возьмут электроэнергию из России.

"У нас есть квота 300 Мвт - платите и потребляйте. Если вам не хватило электроэнергии на торгах, можем потреблять ее из-за рубежа. Пожалуйста, покупайте импортную электроэнергию, привозите в Казахстан, растамаживайте и платите налоги. В этом вопросе запрета нет.

Если майнинговые компании хотят работать с российской компанией, которая производит электроэнергию, это ее дело. То есть компания сама будет оценивать риски. Рисков для государства нет", — добавил он.

По его словам, страны исторически работали в одной энергосистеме: часть энергосистемы соединена с Россией, а часть – со средней Азией.

"Мы работаем каждый день и с Россией, и с Узбекистаном, и с Кыргызстаном. Это не является чем-то необычным. Партнеры европейские, особенно партнеры по энергетике, это понимают. Поэтому любая сопредельная система друг с другом контактирует, в этом нет ничего противозаконного, это абсолютно естественно, так и должно работать", — резюмировал вице-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992309-riskov-dlya-gosudarstva-net-minenergo-o-pokupke-maynerami-elektroenergii-v-rossii/