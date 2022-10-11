О росте цен на хлеб в Казахстане высказались в МСХ

Хлеб. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава Министерства сельского хозяйства в кулуарах кабмина заявил, что для роста цен на хлеб нет оснований – этот продукт подорожал в стране на 11,9%, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев признал, что на 4 октября хлеб подорожал на 11,9%.

"Для большого всплеска цен нет оснований. Потому что муки производится больше, чем в прошлом году, пшеницы у нас явно больше, выше даже среднегодовых показателей урожайности.

В стабфонд мы планируем собрать миллион тонн зерна в этом году. Из них 900 тысяч тонн пшеницы. Учитывая запасы, которые есть, мы полностью будем держать цены на все социально значимые продукты, в том числе на социальную муку", - заверил министр.

Между тем, по его словам, цены на хлеб могут дорожать по ряду причин.

"Это комплектующие, электроэнергия дорожает. Дорожают коммунальные услуги, поэтому в целом рост цен есть, мы это видим. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены", - пообещал глава МСХ.

Ранее мы писали, на сколько выросли цены на хлеб в регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992075-o-roste-tsen-na-hleb-v-kazahstane-vyskazalis-v-msh/