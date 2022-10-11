524 млрд тенге не освоили министерства и акиматы с начала года в Казахстане

Экономист. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах кабмина рассказал об исполнении государственных финансов с начала года, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что с начала года по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге.

"Неисполнение составило 494 млрд тенге, из них 9 млрд тенге – экономия. Не освоено 485 млрд тенге. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта", – добавил министр.

По его словам, основными причинами неосвоения являются:

проведенные процессы реорганизации;

несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ;

проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг.

"Расходы местных бюджетов составили 7,2 трлн тенге. Не исполнено 155 млрд тенге. В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на 3,4 трлн тенге. На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. Из них освоено – 100%. Экономия – 7,7 млрд тенге, не освоено – 39 млрд тенге, перевыполнено – 47 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и в Астане", – сообщил глава Минфина.

Основные причины неосвоения в регионах:

корректировка проектно-сметной документации;

несвоевременное предоставление актов выполненных работ;

длительное проведение конкурсных процедур;

позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992063-524-mlrd-tenge-ne-osvoili-ministerstva-i-akimaty-s-nachala-goda-v-kazahstane/