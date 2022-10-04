МИИР: Большого ажиотажа на скупку россиянами машин в Казахстане мы не видим

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Главу МИИР на брифинге в СЦК попросили прокомментировать ситуацию со скупкой россиянами казахстанских авто, которые стали привлекательны для них по цене из-за разницы курса, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр Каирбек Ускенбаев заявил, что большого ажиотажа со стороны россиян МИИР "официально не видит".

"Какого-то большого ажиотажа, что россияне скупают наши машины, мы официально не видим. Да, поступает информация, что россияне покупают и потом перепродают. К сожалению, мы эту статистику не видим, и здесь сложно ее просмотреть <...>

По машинам, которые производятся не в рамках госпрограмм, я думаю, что надо просто увеличивать объемы производства, а не гоняться за тем, чтобы кто-то не покупал. Мы наоборот должны стимулировать, чтобы во все страны мира наши машины поступали", - ответил глава МИИР.

Ускенбаев добавил, что автопроизводителей нужно стимулировать, чтобы они обеспечивали казахстанцев недорогими машинами.

Ранее глава МИИР прокомментировал ситуацию с задержками дальнобойщиков из России и Беларуси на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1991014-miir-bolshogo-azhiotazha-na-skupku-rossiyanami-mashin-v-kazahstane-my-ne-vidim/