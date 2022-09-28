Подорожание доллара до 500 тенге до конца года прогнозируют эксперты

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мировые валюты стремительно теряют в цене: заметно просело евро, до рекордных минимумов упал британский фунт, ослабла японская иена. Как это все отразится на тенге, объяснили эксперты. Их слова приводит сайт телеканала КТК.

В последние дни европейская валюта сильно подешевела и упала ниже доллара – в казахстанских обменниках евро продают дешевле доллара на 21 тенге.

Эксперты объясняют непривычную тенденцию просто: Федеральная резервная система США из-за рекордной инфляции повышает процентную ставку. Как следствие, индекс доллара растет. В то же время Европейский центральный банк проводит менее жесткую денежно-кредитную политику, и это влияет на его валюту.

"Центробанк США – он сейчас агрессивно повышает ставку, борется с инфляцией. Другая ситуация обстоит в Еврозоне. Потому что у Еврозоны есть одна большая проблема – это огромные государственные долги. То есть каждый член Еврозоны – они очень сильно уязвимы к повышению ставок. То есть, повышая ставки, каждое государство должно будет платить больше по своим долгам", — пояснил экономист Галымжан Айтказин.

Непростые времена переживает не только евро: британский фунт упал до исторического минимума, японская иена просела до самого низкого уровня за последние 24 года.

Что же касается тенге, то международные эксперты оценивают его перспективы довольно оптимистично.

"Тенге не входит в корзину мировых валют. На сегодняшний момент это пока что к счастью, поскольку не будет так сильно ослабевать, как, допустим, фунт, доллар – канадский доллар. Поэтому тенге в ближайшее время сильно ничего не грозит. Если и будет коррекция, то, наверное, в рамках 2-3%", — считает международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

А вот у казахстанских экономистов другое мнение. Они считают, что нацвалюта может ослабнуть.

"Сейчас сложно сказать, но первая планка – это 500 в течение года. Тоже на тенге влияет высокая инфляция. Связана та же геополитика с Россией. Вся основная логистика проходила у нас с Россией", — поделился своим мнением экономист Арман Байганов.

Однако дать точный прогноз сейчас очень сложно. На судьбу тенге, конечно же, влияет большое количество внешних факторов. К примеру, если цены на нефть резко упадут, то вслед за ней пойдет и тенге. Немало зависит и от темпов экономического роста и мировой ситуации в целом.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989927-podorozhanie-dollara-do-500-tenge-do-kontsa-goda-prognoziruyut-eksperty/