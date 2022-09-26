Курс доллара продолжил падать в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам первых торгов, прошедших после выходных на Казахстанской фондовой бирже, курс американской валюты вновь снизился по отношению к тенге. Актуальные курсы приводятся на официальном сайте KASE.

Сейчас курс доллара остановился на отметке в 477,37 тенге. Таким образом, с момента предыдущих торгов доллар подешевел сразу на 2,48 тенге.

Напомним, что перед выходными курс доллара снизился еще почти на 2 тенге.

Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 473,5-480 тенге, продажа – 481,5-484 тенге;

покупка – 473,5-480 тенге, продажа – 481,5-484 тенге; в Астане: покупка – 473,5-476 тенге, продажа – 481,5-483 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 478-480 тенге, продажа – 483-485 тенге;

покупка – 478-480 тенге, продажа – 483-485 тенге; в Астане: покупка – 474,5-477 тенге, продажа – 479-481 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989650-kurs-dollara-prodolzhil-padat-v-kazahstane/