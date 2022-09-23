Доллар подешевел почти на 2 тенге перед выходными

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На дневных торгах, прошедших в пятницу, 23 сентября, стоимость доллара США немного снизилась по отношению к тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Так, на данный момент курс доллара остановился на отметке в 479,42 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта потеряла 1,74 тенге.

Что касается казахстанских банков второго уровня, то, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в них осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 475-481,5 тенге, продажа – 482-486,5 тенге;

покупка – 475-481,5 тенге, продажа – 482-486,5 тенге; в Астане: покупка – 475-477,5 тенге, продажа – 481,5-484 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 479-482 тенге, продажа – 484,5-487 тенге;

покупка – 479-482 тенге, продажа – 484,5-487 тенге; в Астане: покупка – 475-479 тенге, продажа – 480-483 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989355-dollar-podeshevel-pochti-na-2-tenge-pered-vyhodnymi-v-kazahstane/