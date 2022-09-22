59,5 млрд тенге взыскали в бюджет Казахстана после проверок на границе с Китаем

Таможенный пост. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По поручению президента Казахстана Комитет госдоходов провел проверки 10 уполномоченных экономических операторов на казахстанско-китайской границе. По итогам проверки в бюджет страны поступило 59,5 млрд тенге. Об этом сообщается на официальном сайте КГД.

"Органами государственных доходов с февраля по май 2022 года были проведены внеплановые выездные таможенные проверки в отношении 10 уполномоченных экономических операторов", – отметили представители ведомства.

Сообщается, что уполномоченные экономические операторы путем занижения таможенной стоимости товаров пытались уклониться от уплаты таможенных платежей и налогов. По результатам таможенных проверок им было доначислено 107,7 млрд тенге таможенных платежей, налогов и пеней.

Кроме того, в бюджет Казахстана была взыскана сумма таможенных платежей и налогов в размере 59,5 млрд тенге.

"В том числе за счет самостоятельной уплаты взыскано – 56,9 млрд тенге, за счет мер принудительного взыскания – 2,5 млрд тенге", – добавили в КГД.

Сейчас работа по принятию мер взыскания задолженности в отношении уполномоченных экономических операторов и таможенных представителей продолжается.

Напомним, что 11 января, выступая в мажилисе, глава государства поручил уполномоченным госорганам навести порядок на таможне. Президент отметил, что на границе с Китаем творится "самый настоящий бардак" и существуют уполномоченные операторы, "имеющие статус неприкасаемых".

В конце января сообщалось, что представители Генпрокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу и Минфина начали проверки на границе Казахстана и Китая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989089-595-mlrd-tenge-vzyskali-v-byudzhet-kazahstana-posle-proverok-na-granitse-s-kitaem/