Курс доллара вновь вырос на торгах
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На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные торги, по итогам которых курс доллара вырос сразу на 2,5 тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.
Сейчас средневзвешенный курс американского доллара в Казахстане составляет 477,12 тенге – с момента последних торгов стоимость доллара увеличилась на 2,52 тенге.
Таким образом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:
- в Алматы: покупка – 471,5-476 тенге, продажа – 477-481 тенге;
- в Нур-Султане: покупка – 471,5-474 тенге, продажа – 478-480 тенге.
Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 473-475 тенге, продажа – 477,5-480 тенге;
- в Нур-Султане: покупка – 473-475,5 тенге, продажа – 477,5-479,5 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988213-kurs-dollara-vnov-vyros-na-torgah/