Курс доллара вновь вырос на торгах

Долларовые купюры, калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: pexels.com

На Казахстанской фондовой бирже завершились дневные торги, по итогам которых курс доллара вырос сразу на 2,5 тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

Сейчас средневзвешенный курс американского доллара в Казахстане составляет 477,12 тенге – с момента последних торгов стоимость доллара увеличилась на 2,52 тенге.

Таким образом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 471,5-476 тенге, продажа – 477-481 тенге;

покупка – 471,5-476 тенге, продажа – 477-481 тенге; в Нур-Султане: покупка – 471,5-474 тенге, продажа – 478-480 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-475 тенге, продажа – 477,5-480 тенге;

покупка – 473-475 тенге, продажа – 477,5-480 тенге; в Нур-Султане: покупка – 473-475,5 тенге, продажа – 477,5-479,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988213-kurs-dollara-vnov-vyros-na-torgah/