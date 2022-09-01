Казахстан снял ограничения на вывоз муки и зерна

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На заседании МВК по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях принято решение о снятии ограничений на вывоз зерна и муки и установлении квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, сообщает официальный сайт правительства РК.

Вчера, 31 августа, и.о. вице-премьера – министра торговли и интеграции Серик Жумангарин провел заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

По данным Министерства сельского хозяйства, озвученным на заседании МВК, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется порядка 6,5 млн тонн.

"По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной с представителями заинтересованных госорганов, НПП РК "Атамекен", Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководителем национального агродвижения "Шопан-Ата", а также на основании прогнозных данных МСХ, было решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года", – говорится в сообщении кабмина.

Напомним, что данное ограничение было введено приказом Министерства сельского хозяйства с 8 июля 2022 года и должно было продлиться до 30 сентября.

Министерству сельского хозяйства поручено вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки.

Кроме того, в ходе заседания было одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 млн голов, в том числе 4,5 млн голов коров. Приплод составил 3,2 млн голов.

"Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тыс. голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тыс. голов баранчиков, или 10% от общего поголовья", – отметили в правительстве.

С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.

При этом на днях сообщалось, что Казахстан продлит запрет на вывоз крупного рогатого скота, овец и коз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985599-kazahstan-snyal-ogranicheniya-na-vyvoz-muki-i-zerna/