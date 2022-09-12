Газ по талонам: в Актюбинской области возмутились дефицитом сжиженного газа (видео)

АЗС в Актобе. Кадр из видео: КТК

Жителей Актюбинской области возмутил дефицит сжиженного газа, учитывая то, что в регионе находятся три газоперерабатывающих завода. На большинстве заправок Актобе автогаз продают только по талонам, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, треть автомобилей в Актобе ездит именно на сжиженном топливе, которое в три раза дешевле бензина. Тем не менее сейчас за наличный расчет им можно заправиться лишь в нескольких местах – на большинстве городских АЗС автогаз продают по талонам.

"Весь город объехал, только здесь нашел газ. Нигде его нет – ноль, ноль!" – рассказал один из актюбинских водителей.

Отмечается, что проблема с дефицитом автогаза началась еще в конце лета, а сейчас вопрос встал особенно остро. По данным телеканала, Минэнерго выделило для региона всего 10,5 тыс. тонн сжиженного топлива. И даже чиновники признают, что этого объема на область не хватает.

"Наша потребность – 13,5 тыс. тонн. Эти объемы не покрывают полностью. Конечно, необходимо нам еще 2 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа. На днях будет направлено еще письмо-предложение в Министерство энергетики о выделении дополнительного объема с "Тенгизшевройл", – заявил руководитель управления энергетики и ЖКХ Актюбинской области Ержан Муздыбаев.

Но реализаторы автогаза возмущены: почему они должны покупать топливо в соседнем регионе, если в Актюбинской области работают сразу три газоперерабатывающих завода? Также предприниматели не понимают, по каким расчетам в Минэнерго распределяют автогаз.

"Имея три завода, дыша этим воздухом, почему мы должны брать у ТШО дорогой газ?! Его тонна – это 700-800 долларов. Представляете себе, какова будет конечная для населения? Почему наш вот завод, который "Казахойл", для нас 700 тонн выделил – для Актюбинской области, Министерство энергетики берет половину, отдает Кызылорде, причем автовывозом. Ну что из Кызылорды автовывозом сюда будут ехать за газом, когда дизтопливо такое дорогое?" – отметила председатель Ассоциации поставщиков сжиженного газа Актюбинской области Алтынай Муханова.

Подчеркивается, что в общей сложности в области официально насчитывается больше 170 тыс. автомобилей, 50 тыс. из которых, по данным чиновников, заправляется автогазом.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987412-gaz-po-talonam-zhiteli-aktyubinskoy-oblasti-vozmutilis-defitsitom-szhizhennogo-gaza-video/