Цены на сахар в Казахстане сдержат поставками из Бразилии

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Глава Минторговли и интеграции в кулуарах кабмина рассказал, каким образом планируется сдерживать цены на сахар в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин сообщил, что имеющиеся в стране четыре завода, могут производить 700 тыс. тонн сахара из сахарного тростника при потребности страны в 530 тонн.

Излишки, по его словам, можно даже экспортировать.

"Мощностей сейчас хватает, чтобы обеспечить сахаром. Население потребляет 230 тыс. тонн, аналогично потребляют производители соков и 80 тыс. тонн – производители кондитерских изделий.

Что мы предложили? Мы встретились со всеми заводами, организуем работу, доведем на их счета средства, и они закупят трехмесячный объем бразильского тростникового сахара. Это значит, что весь год они будут обеспечены сырьем. При этом они гарантируют, что если это сделать, то цена на сахар не будет расти", – пояснил министр.

По его словам, отпускная цена на сахар с завода будет составлять не более 460 тенге за килограмм.

"Мы будем достаточно производить на весь Казахстан", – заверил глава ведомства.

Ранее Серик Жумангарин рассказывал, как будет решаться проблема дефицита сахара в Казахстане. Он отмечал, что мощности казахстанских сахарных заводов хватает, чтобы полностью обеспечить население сахаром, но не хватает сырья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986432-tseny-na-sahar-v-kazahstane-sderzhat-postavkami-iz-brazilii/