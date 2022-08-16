Жумангарин: Решения проблем с сахаром лежат на поверхности

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства торговли и интеграции Серик Жумангарин в кулуарах кабмина рассказал, как будет решаться проблема дефицита сахара в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Серик Жумангарин отметил, что Министерство сельского хозяйства готовит план развития сахарной отрасли.

"Решения проблем с сахаром лежат на поверхности, мы же живем не на Луне, то есть другие страны производят сахар, поэтому Министерство сельского хозяйства готовит план развития сахарной отрасли, это правильно.

Я, честно говоря, с ним еще подробно не ознакомился, в ближайшее время он будет на заседании правительства утвержден", – отметил новый глава Минторговли.

По его словам, нужно собственное производство сахарной свеклы, чтобы не зависеть от мировых цен.

"Возможно, будет дороже производство собственной свеклы, но, по крайней мере, это у нас будет всегда. Мощности сахарных заводов хватает, чтобы обеспечить население полностью, но не хватает сырья, а сырье мы завозим из Латинской Америки, Индии.

Сейчас речь идет о том, чтобы на первых порах дать средства заводам, чтобы они заключили долгосрочные контракты с производителями сахарного тростника в Латинской Америке и Индии. Это будет сделано для того, чтобы больше не беспокоиться.

Задача моя – понять, почему такие вещи произошли, и больше таких ситуаций не допускать", – резюмировал Жумангарин.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, что будет делать в первую очередь в качестве нового руководителя Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983385-zhumangarin-resheniya-problem-s-saharom-lezhat-na-poverhnosti/