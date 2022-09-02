Доллар немного подорожал на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара вырос больше чем на 1 тенге сегодня, 2 сентября, на Казахстанской фондовой бирже. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов в пятницу средневзвешенный курс доллара составил 472,47 тенге, повысившись на 1,13 тенге с момента последней сессии.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 468,7-471,5 тенге, продажа – 474-477,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 468,5-469,5 тенге, продажа – 474-477,5 тенге.

Кроме того, по информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470-472 тенге, продажа – 476-477 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 462-471,5 тенге, продажа – 472-475,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985938-dollar-nemnogo-podorozhal-na-birzhe/