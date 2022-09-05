Глава Нацбанка объяснил решение по базовой ставке в Казахстане

Галымжан Пирматов. Фото: Акорда

Глава Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге заявил, что денежно-кредитная политика Национального банка ставит своей целью удержать рост цен в стране и предотвратить обесценивание сбережений казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Пирматов заявил, что инфляция сейчас высока во всем мире, и главная цель мировых банков и правительств – снизить ее.

"Именно с этой целью мы ведем свою денежно-кредитную политику. Наше решение по базовой ставке дает свои результаты с временным лагом от одного года до двух лет. Оно поможет заякорить ожидание, изменить сберегательную активность субъектов экономики.

Таким образом, в будущем это поможет снизить уровень роста цен. То, что мы наблюдаем сегодня, это адаптация экономики к внешним ценовым шокам. После того, что весной случилось, мы продолжаем адаптацию наших внутренних цен к внешнему ценовому шоку.

Мы будем продолжать вести нашу денежно-кредитную политику именно с целью удержать рост цен, обезопасить обесценивание сбережений казахстанцев", – заявил глава Нацбанка.

Он добавил, что следующее решение по базовой ставке Нацбанк примет 24 октября.

Напомним, что сегодня Нацбанк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на прежнем уровне – 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986275-glava-natsbanka-obyasnil-reshenie-po-bazovoy-stavke-v-kazahstane/