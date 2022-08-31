Курс доллара вырос более чем на 4 тенге в Казахстане

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По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара к тенге вновь резко вырос. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты составляет 472,21 тенге – с момента последних торгов доллар подорожал на 4,1 тенге.

Таким образом, согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 468-471,5 тенге, продажа – 474-474 тенге;

покупка – 468-471,5 тенге, продажа – 474-474 тенге; в Нур-Султане: покупка – 468-469 тенге, продажа – 474-474 тенге.

Кроме того, по информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470-472 тенге, продажа – 476-477 тенге;

покупка – 470-472 тенге, продажа – 476-477 тенге; в Нур-Султане: покупка – 465-469 тенге, продажа – 471-474 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985532-kurs-dollara-vyros-bolee-chem-na-4-tenge-v-kazahstane/