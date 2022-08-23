Курс доллара упал на 3,5 тенге в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов казахстанский тенге еще немного укрепился по отношению к американскому доллару. Актуальный курс приводится на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

После прошедших торгов курс доллара остановился на отметке в 470,45 тенге. Разница с предыдущим курсом составила 3,5 тенге.

Напомним, что вчера доллар упал на 2,46 тенге.

Таким образом, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 463-470 тенге, продажа – 470-475 тенге;

покупка – 463-470 тенге, продажа – 470-475 тенге; в Нур-Султане: покупка – 463-466,5 тенге, продажа – 470-474,5 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 467-470 тенге, продажа – 474-476 тенге;

покупка – 467-470 тенге, продажа – 474-476 тенге; в Нур-Султане: покупка – 465-469 тенге, продажа – 472,5-475 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984455-kurs-dollara-upal-na-35-tenge-v-kazahstane/