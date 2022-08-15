Почему в Казахстане подорожала электроэнергия, объяснил глава Минэнерго

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков во время рабочей поездки в Атыраускую область объяснил причины подорожания электроэнергии в стране, сообщает МИА "Казинформ".

Как объяснил министр, есть несколько причин, по которым электроэнергия в стране значительно подорожала.

"Одна из них – повышение цен на топливо для ряда станций. Еще одна причина в том, что в стоимость электроэнергии заложено повышение зарплаты работников станций на 20-30%. У нас объективно сложилась ситуация с низкой заработной платой энергетиков, а это привело к большому оттоку кадров", – заявил Акчулаков.

Он также добавил, что в системе энергетики Казахстана есть большой износ оборудования и сетей.

"Эту оценку мы частично закончили и по станциям, и по сетям. У нас достаточно тяжелая генерация, так как станции старые. Что нужно модернизировать и ремонтировать, то мы будем это делать, но нужно строить и новые станции.

Я могу озвучить прогнозное потребление электроэнергии до 2035 года: это в районе 150-160 млрд кВт/ч против 114 млрд кВт/ч сегодня. Это на фоне убывания мощностей старых станций и необходимости строительства новых.

Если ничего не строить и жить на текущих станциях дальше, то из 150-160 млрд кВт/ч мы сможем закрыть максимум 90. Поэтому мы предполагаем ввод 17,5 млрд кВт/ч от новых станций взамен убывающих. Планируется строительство станций в Кызылорде, идет модернизация всего алматинского энергоузла, три станции ТЭЦ, рассматриваются и другие варианты", – сообщил министр.

Отметим, о подорожании электроэнергии казахстанцев предупреждали в июне. Тогда в числе прочих причин назывался также и рост цен на уголь, и, соответственно, рост затрат на логистику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983119-pochemu-v-kazahstane-podorozhala-elektroenergiya-obyasnil-glava-minenergo/