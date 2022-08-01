Курс доллара вырос до 479 тенге в Казахстане

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По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 1 августа, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара к тенге вырос чуть больше чем на 2 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Так, по данным биржи, цена за один доллар в Казахстане на данный момент составляет 479,51 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта подорожала на 2,44 тенге.

Напомним, что в пятницу, 29 июля, курс доллара остановился на отметке в 477,07 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 475-479 тенге, продажа – 482-483,5 тенге;

покупка – 475-479 тенге, продажа – 482-483,5 тенге; в Нур-Султане: покупка – 475-477,2 тенге, продажа – 482-483 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 477-479 тенге, продажа – 483-484 тенге;

покупка – 477-479 тенге, продажа – 483-484 тенге; в Нур-Султане: покупка – 475-477,5 тенге, продажа – 479,5-482 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981185-kurs-dollara-vyros-do-479-tenge-v-kazahstane/