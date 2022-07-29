Почти на 2 тенге упал курс доллара перед выходными

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам торгов на KASE, курс доллара к тенге показал небольшое снижение – такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 477,07 тенге, снизившись на 1,79 тенге за сутки.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 474-476,5 тенге, продажа – 480,3-483 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 474-475 тенге, продажа – 480,3-483 тенге.

Кроме того, по данным сайта Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475-477 тенге, продажа – 481-482 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 475-477 тенге, продажа – 479-481 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980909-pochti-na-2-tenge-upal-kurs-dollara-pered-vyhodnymi/